Булыкин считает Мусаева лучшим тренером августа: «Шесть побед подряд говорят о многом»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» рассказал, кого считает лучшим тренером прошедшего месяца в РПЛ.

«Наверное, в прошедшем месяце лучший — Мусаев. Сыграли 7 игр в трудных условиях, показали характер. Думаю, что 6 побед подряд говорят о многом», — сказал Булыкин «СЭ».

Под руководством Мурада Мусаева в текущем сезоне «Краснодар» набрал 15 очков и занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата России.

Александр Абустин