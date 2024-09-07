Нагорных: «Если кто-то захочет прервать контракт с Батраковым, то ему нужно будет заплатить очень высокую сумму»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал сумму выкупа за полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Если кто-то захочет прервать наш контракт с Батраковым, то ему нужно будет заплатить очень высокую сумму. Я думаю, что все условия созданы для Алексея, чтобы развиваться во всех отношениях в клубе, хорошая, очень мотивирующая система. По нему предложений никаких не было. Это еще очень молодой игрок, ему нужно очень много работать на этом уровне, а мы уверены, что это не предел, он сможет достигнуть более высокого уровня», — приводит слова Нагорных ТАСС.

19-летний россиянин является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне Батраков провел 9 матчей за «Локомотив», в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.