Дьяков: «Не факт, что Волков и Горшков пригодятся «Зениту»
Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков оценил трансферную политику «Зенита».
В текущее межсезонье состав клуба пополнили голкипер Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также полузащитник Максим Глушенков.
«Думаю, прошлый сезон для «Зенита» стал сигналом, что нужно что-то менять, и они активизировались, усиливают состав. Не факт, что эти усиления пригодятся «Зениту», тот же Горшков и Волков — непонятные для меня трансферы. Слишком много игроков, а усиливать скамейку запасных, ну, не знаю... На сегодняшний день у «Зенита» переизбыток игроков, поэтому, наверно, кто-то пойдёт на выход. Кого-то продадут или отдадут в аренду. По тому, как проходит трансферное окно, «Зенит» вне конкуренции, но посмотрим, как будут усиливать состав другие клубы», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.
«Зенит» первый матч в новом сезоне проведет против «Краснодара» в игре за Суперкубок России. Встреча состоится в Волгограде 13 июля в 20.30 по московскому времени.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
|Химки
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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