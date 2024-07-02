Роша: «Эпизод с Соболевым был неприятным, но против Александра я ничего не имею»
Защитник ЦСКА Виллиан Роша вспомнил об инциденте с нападающим «Спартака» Александром Соболевым в матче 28-го тура РПЛ-2022/23.
Во втором тайме игры Соболев показал неприличный жест Роше, указывая на свой пах. После этого игрок ЦСКА показал этот жест арбитру. Судья Сергей Карасев удалил обоих футболистов.
«Это уже в прошлом. Сейчас даже момент не подворачивается, чтобы вспомнить тот случай. Может быть, этот эпизод не был приятным. Но я перевернул страницу, жизнь продолжается. С того матча мы больше не общались. Но против Соболева я ничего не имею», — приводит слова Роши «РБ Спорт».
КДК РФС в итоге отменил красную карточку, показанную Роше, а Соболев был дисквалифицирован на четыре матча.
Источник: РБ Спорт
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