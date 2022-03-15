Вилков порекомендовал Леониду Слуцкому развивать женское направление в школе футбола

Российский арбитр Михаил Вилков в интервью «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о судействе в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«У нас нормальный футбол, — сказал Вилков «СЭ», — а губят его люди, которые про него плохо говорят. Виталий Петрович — уважаемый человек в области футбола и не только. Плохого слова, кроме Слуцкого, про него сказать никто не сможет. Казанский тренер уже долгое время не может найти свою команду после чемпионского ЦСКА, в котором работали профи и играли футболисты экстра-класса. Они помогали ему достигнуть высоких результатов.

Не знаю, есть ли женское отделение в школе Слуцкого, но рекомендовал бы ему развивать это направление. Многие с удовольствием посоревновались бы с его командами в каком-нибудь чемпионате!»

14 марта после встречи «Рубин» — «Ростов» Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам 50-летнего российского специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

«Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идет на 12-й строчке с 21 очком.