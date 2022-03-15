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Вилков порекомендовал Леониду Слуцкому развивать женское направление в школе футбола

Артем Бухаев
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото ФК &quot;Рубин&quot;

Российский арбитр Михаил Вилков в интервью «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о судействе в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«У нас нормальный футбол, — сказал Вилков «СЭ», — а губят его люди, которые про него плохо говорят. Виталий Петрович — уважаемый человек в области футбола и не только. Плохого слова, кроме Слуцкого, про него сказать никто не сможет. Казанский тренер уже долгое время не может найти свою команду после чемпионского ЦСКА, в котором работали профи и играли футболисты экстра-класса. Они помогали ему достигнуть высоких результатов.

Не знаю, есть ли женское отделение в школе Слуцкого, но рекомендовал бы ему развивать это направление. Многие с удовольствием посоревновались бы с его командами в каком-нибудь чемпионате!»

 
Леонид Слуцкий и&nbsp;Виталий Мешков. «Еще не родился тот судья, которым Слуцкий будет доволен». Вилков жестко отвечает тренеру «Рубина»

14 марта после встречи «Рубин» — «Ростов» Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам 50-летнего российского специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

«Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идет на 12-й строчке с 21 очком.

ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Михаил Вилков
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Вилков раскритиковал Слуцкого: «Еще не родился тот судья, которым будет доволен Леонид Викторович»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Г
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Ростов

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П
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Динамо

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