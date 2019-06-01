Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон женился, сообщает официальный Твиттер "быков". Супругу 27-летнего шведа зовут Юлия.
– Поздравляем с бракосочетанием Виктора и его очаровательную молодую супругу Юлию! Пусть ваша совместная жизнь будет долгой, полной положительных эмоций и, самое главное, счастливой! – написано в сообщении "Краснодара" в Твиттере.
Классон перешел в "Краснодар" из шведского "Эльфсборга" в январе 2017-го за 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне хавбек провел 42 матча, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.
Теперь Виктор Классон больше не холостяк! 😄— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 1 июня 2019 г.
Поздравляем с бракосочетанием Виктора и его очаровательную молодую супругу Юлию! 🎉
Пусть ваша совместная жизнь будет долгой, полной положительных эмоций и, самое главное, счастливой! 👏👏👏#BullsFamily pic.twitter.com/VaNq2eJVD9