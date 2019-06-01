Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон женился, сообщает официальный Твиттер "быков". Супругу 27-летнего шведа зовут Юлия.

– Поздравляем с бракосочетанием Виктора и его очаровательную молодую супругу Юлию! Пусть ваша совместная жизнь будет долгой, полной положительных эмоций и, самое главное, счастливой! ​– написано в сообщении "Краснодара" в Твиттере.

Классон перешел в "Краснодар" из шведского "Эльфсборга" в январе 2017-го за 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне хавбек провел 42 матча, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.