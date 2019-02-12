Виктор Гончаренко: "Василий Березуцкий умеет надавить на любого человека, чтобы он проявлял свои лучшие качества"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - о личных качествах бывшего защитника команды Василия Березуцкого.

- Надо понимать, что я какое-то время провел в качестве помощника Леонида Викторовича (Слуцкого), поэтому Вася меня достаточно хорошо знал,- сказал специалист в эфире канала "Россия 24". - У него не было никакого стеснения. Ему нельзя было говорить, что это можно, а это нельзя, нельзя было в чем-то ограничивать, потому что он всегда четко знает, когда надо остановиться. Да, были определенные переборы, но многие его слова и фразы были всегда по делу, в точку. Он очень многие вещи подмечает и умеет надавить на любого человека, чтобы он проявлял свои лучшие качества. Это касается не только игры и тренировочного процесса, но и каких-то бытовых вопросов. Если бы его пробовал кто-то ограничить - это был бы уже не Вася Березуцкий, а кто-то другой.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь