Виктор Гончаренко оценил дебют Гайча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру нападающего Адольфо Гайча в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Аргентинец дебютировал в составе красно-синих.

— Такого нападающего у нас не было, — сказал Виктор Гончаренко. — Он хорошо играет спиной к воротам. Быстро действует в атаке, агрессивен в чужой штрафной. Поможет и в обороне, и в нападении на стандартах, что важно для нашего чемпионата. Конечно, приобретая футболиста за хорошие деньги, мы рассчитываем на него, как на основного форварда. Его качества нам подходят. (Константин Алексеев)