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Виктор Гончаренко оценил дебют Гайча

18:30
Адольфо Гайч вышел на змену. Фото ПФК ЦСКА.
Адольфо Гайч вышел на змену. Фото ПФК ЦСКА.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру нападающего Адольфо Гайча в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок». Аргентинец дебютировал в составе красно-синих.

— Такого нападающего у нас не было, — сказал Виктор Гончаренко. — Он хорошо играет спиной к воротам. Быстро действует в атаке, агрессивен в чужой штрафной. Поможет и в обороне, и в нападении на стандартах, что важно для нашего чемпионата. Конечно, приобретая футболиста за хорошие деньги, мы рассчитываем на него, как на основного форварда. Его качества нам подходят. (Константин Алексеев)

Химки — ЦСКА

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