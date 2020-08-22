Виктор Гончаренко: «ЦСКА нужен был такой нападающий, как Гайч»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичке команды, нападающем Адольфо Гайче.

— Нашей команде нужен был нападающий именно такого плана, — приводит пресс-служба армейцев слова Гончаренко. — Мне не нравятся форварды, которых принято называть столбами, игроки такого типа обычно мало двигаются. Предпочитаю, когда нападающий может не только открыться по центру, но и при необходимости, что называется, свалиться во фланг. В атаке должно быть постоянное движение. Гайч подходит под эти характеристики. Он агрессивный, взрывной, физически сильный. При этом очень старается, у него огромное желание проявить себя. Не сомневаюсь, что Гайч нам поможет.