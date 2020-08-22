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Виктор Гончаренко: «ЦСКА нужен был такой нападающий, как Гайч»

13:37
Адольфо Гайч. Фото ПФК ЦСКА
Адольфо Гайч. Фото ПФК ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о новичке команды, нападающем Адольфо Гайче.

— Нашей команде нужен был нападающий именно такого плана, — приводит пресс-служба армейцев слова Гончаренко. — Мне не нравятся форварды, которых принято называть столбами, игроки такого типа обычно мало двигаются. Предпочитаю, когда нападающий может не только открыться по центру, но и при необходимости, что называется, свалиться во фланг. В атаке должно быть постоянное движение. Гайч подходит под эти характеристики. Он агрессивный, взрывной, физически сильный. При этом очень старается, у него огромное желание проявить себя. Не сомневаюсь, что Гайч нам поможет.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/gaych-rasskazal-chto-pisali-emu-bolelschiki-cska-1699383/

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