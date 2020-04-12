Виктор Гончаренко: «Благодарны игрокам ЦСКА за снижение зарплат»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Пространства много, дочка проводит полдня на руках, — сказал Гончаренко в эфире CSKA TV. — Это тяжело, но приятно. Стараюсь за день есть два раза, если больше, то прилипнут килограммы, потом занимаюсь спортом, вечером смотрю фильмы или игры нашей команды или тех, кто мне нравится.

Благодарны ребятам за снижение зарплат. Они идут навстречу клубу, всем сейчас тяжело.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 805 558 человек, 110 960 умерло, вылечились 412 808 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (535 183), Испании (166 019) и Италии (152 271). По данным Роспотребнадзора, в России — 15 770 случаев заражения, 130 человек умерли, выздоровело — 1 291.