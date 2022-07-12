Наумов считает, что Аршавин сможет стать генеральным директором «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в будущем способен стать генеральным директором питерского клуба.

«Аршавину только может помешать отсутствие опыта организационной работы, — цитирует Наумова «Спорт День за Днем». - Руководить большим коллективом не просто. Все остальное у него есть: знание футбола, желание у него не отнимешь. Умом парень обладает. Ему нужно расти постепенно. Всегда так было. Вот я был инженером, тут бюро мне дали, потом цех, потом производство, потом завод. А когда ты закончил 10 классов и тебе дают завод, это очень сложно. Аршавин очень здраво рассуждает, может увлечь. Ораторские способности у него есть. И самое главное, сейчас Аршавин работает, общается с людьми. Это ему на пользу пойдет. Поэтому почему нет? Все возможно».

Андрей Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита» с января 2022 года. В период игровой карьеры в составе петербуржцев форвард стал трехкратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008).