Наумов считает, что Аршавин сможет стать генеральным директором «Зенита»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в будущем способен стать генеральным директором питерского клуба.
«Аршавину только может помешать отсутствие опыта организационной работы, — цитирует Наумова «Спорт День за Днем». - Руководить большим коллективом не просто. Все остальное у него есть: знание футбола, желание у него не отнимешь. Умом парень обладает. Ему нужно расти постепенно. Всегда так было. Вот я был инженером, тут бюро мне дали, потом цех, потом производство, потом завод. А когда ты закончил 10 классов и тебе дают завод, это очень сложно. Аршавин очень здраво рассуждает, может увлечь. Ораторские способности у него есть. И самое главное, сейчас Аршавин работает, общается с людьми. Это ему на пользу пойдет. Поэтому почему нет? Все возможно».
Андрей Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита» с января 2022 года. В период игровой карьеры в составе петербуржцев форвард стал трехкратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008).
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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