Ветеран ЦСКА Пономарев усомнился в полезности покупки Бохинена

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался по поводу трансфера норвежского полузащитника Эмиля Бохинена, контракт с которым был подписан до окончания сезона 2024/2025.

«Сейчас Эмилю 21 год, и такой долгий контракт в перспективе может быть и хорош, — сообщил Пономарев «СЭ». — Наверняка, ЦСКА следил за ним. Очевидно, что Гинеру докладывали, и он скорее всего видел нарезку. Одно дело нарезку посмотреть, а другое — увидеть воочию», — сообщил Пономарев «СЭ».

Также он подчеркнул, что решение о покупке игрока должен принимать главный тренер. Именно он решает нужен ли ему этот игрок или нет.

«А как сейчас делается? Агенты пихают игроков, чтобы заработать денег. И получается так, что клубы покупают игроков вслепую. Современные технологии позволяют сделать так, что на нарезке ты играешь лучше, чем Пеле. Нужно смотреть игры инкогнито, ездить по стране, как раньше это делали. А сейчас покупают по нарезке — ЦСКА часто на этом обжигался. Бохинен может и не заиграть в РПЛ. Трансфер норвежца — это палка о двух концах».

Эмиль Бохинен перешел в стан ЦСКА из норвежского «Стабека». За четыре года в «Стабеке» 21-летний норвежец провел 73 матча, забил 9 голов и отдал 10 голевых передач.

(Артем Бухаев)