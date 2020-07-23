Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что команда заслужила 3-е место по итогам сезона в РПЛ. «Быки» получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

— Думаю, команда заслужила еще одну попытку пройти предварительные стадии Лиги чемпионов, — цитируют «Известия» Деменко. — В целом, игроки ровно прошли этот сезон, если не считать неудачного отрезка после «ковидной» паузы, где были одержаны на поле всего две победы. Трудно сказать, что повлияло на такой исход, когда не удалось подвинуть со второго места «Локомотив», хотя шансы были. Может, излишне напряженный календарь, к которому еще добавилось согласие перенести матч с «Динамо». Владелец клуба поступил благородно, но дать этому оценку с точки зрения борьбы за результат тяжело. В любом случае, хорошо, что команда удержалась в тройке и теперь попытает счастье в квалификации ЛЧ. Верю, что игроки и тренеры извлекли опыт из неудачных прошлогодних матчей с «Олимпиакосом» и в этот раз выступят там более успешно.