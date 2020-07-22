РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Вернемся сильнее в следующем сезоне». ЦСКА — о непопадании в Лигу чемпионов

21:13
Иван Обляков и Георгий Щенников. Фото ПФК ЦСКА
Иван Обляков и Георгий Щенников. Фото ПФК ЦСКА
Теги:

ЦСКА в Twitter прокомментировал победу в матче заключительного тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:0).

— Финальный свисток. Закрываем сезон уверенной домашней победой, но для попадания в тройку этого недостаточно. Вернемся сильнее в следующем сезоне, — говорится в сообщении.

По итогам сезона ЦСКА с 50 очками занял четвертое место в турнирной таблице и прошел в третий квалификационный раунд Лиги Европы. «Тамбов» с 31 очком финишировал на 14-й строчке.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1285997454018707456

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир