«Вернемся сильнее в следующем сезоне». ЦСКА — о непопадании в Лигу чемпионов
21:13
ЦСКА в Twitter прокомментировал победу в матче заключительного тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:0).
— Финальный свисток. Закрываем сезон уверенной домашней победой, но для попадания в тройку этого недостаточно. Вернемся сильнее в следующем сезоне, — говорится в сообщении.
По итогам сезона ЦСКА с 50 очками занял четвертое место в турнирной таблице и прошел в третий квалификационный раунд Лиги Европы. «Тамбов» с 31 очком финишировал на 14-й строчке.
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