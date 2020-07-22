ЦСКА в Twitter прокомментировал победу в матче заключительного тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:0).

— Финальный свисток. Закрываем сезон уверенной домашней победой, но для попадания в тройку этого недостаточно. Вернемся сильнее в следующем сезоне, — говорится в сообщении.

По итогам сезона ЦСКА с 50 очками занял четвертое место в турнирной таблице и прошел в третий квалификационный раунд Лиги Европы. «Тамбов» с 31 очком финишировал на 14-й строчке.