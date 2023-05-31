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Сегодня, 16:20

Вера назвал Флорентина самым сильным игроком РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера назвал лучшего, по его мнению, футболиста РПЛ сезона-2022/23.

«Самым грозным соперником для нас стал «Локомотив» в обоих матчах. Они намного превзошли нас. Про самый легкий матч сказать тяжелее. В первых матчах мы побеждали, набирали как-то легче очки. Но запомнились также игры, в которых удавалось переломить ход встречи, уйти от поражения. В целом это был очень ровный год. Самый сильный игрок чемпионата? Это Габи Флорентин. Если не из «Оренбурга»? Ну тут довольно очевидно — Малком. Он по уровню намного превосходит остальных. Думаю, у него есть реальный шанс вернуться в европейский топ-клуб», — приводит слова Вера Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Малком сыграл за «Зенит» 33 матча, отметившись в них 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами. В конце мая стало известно, что нападающий получил вызов в сборную Бразилии на июньские товарищеские матчи.

Источник: https://metaratings.ru/news/futbolist-orenburga-vera-nazval-florentina-samym-silnym-igrokom-rpl-255328/
Лукас Вера
Малком Филипе (Малком)
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ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Кр. Советов – Спартак
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 - : -
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Ахмат – Краснодар
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