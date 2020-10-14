Вендел провел первую тренировку в «Зените»
16:15
Полузащитник «Зенита» Вендел провел первую тренировку в составе петербуржцев, сообщается в официальном Twitter клуба.
Ранее 23-летний бразилец прилетел в Россию. «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с хавбеком «Спортинга» 6 октября. В прошлом сезоне чемпионата Португалии Вендел сыграл 28 матчей и забил три гола.
?? Bem-vindo @_08wendel! pic.twitter.com/pPWut2O0M5— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) October 14, 2020
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