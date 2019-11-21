Вдова Риксена опубликовала трогательное видео футболиста с его дочерью

Вероника Риксен, вдова бывшего футболиста «Зенита» и «Рейнджерс» Фернандо Риксена, опубликовала новое видео в своем Instagram. На нем показано, как Риксен общался с их дочерью и играл с ней.

— Я сделаю все, чтобы ты был счастлив и гордился нашей маленькой девочкой! Они были так счастливы вместе, — написала Вероника Риксен в соцсети.

Фернандо Риксен умер 18 сентября. Ему было 43 года.

Голландец шесть лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Обычно от выявления первых признаков БАС до смерти проходит от трех до пяти лет.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. За это время он сыграл за клуб 40 матчей, в которых забил 1 гол и отдал три голевых передачи, а также стал победителем чемпионата России и Кубка УЕФА, а также обладателем Суперкубков России и УЕФА. Со своей женой Вероникой он познакомился именно в период выступлений за «Зенит» в Санкт-Петербурге.