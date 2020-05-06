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Вдова Риксена написала книгу о нем

21:48
Фернандо Риксен с женой и дочкой в последний год жизни. Фото Instagram.
Фернандо Риксен с женой и дочкой в последний год жизни. Фото Instagram.
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Вероника Риксен, вдова бывшего игрока «Зенита» Фернандо Риксена, написала книгу о нем. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Вероника Риксен опубликовала обложку книги, которую она написала в соавторстве с Винсентом де Врисом. Книга получила название «Фернандо Риксен: последняя битва. Жизнь с МНД». МНД — мотонейтронная болезнь, от которой скончался футболист.

Книга написана на английском языке. Вдова футболиста уточнила, что можно сделать предзаказ через соцсеть.

Фернандо Риксен умер в 2019 году. Ему было 43 года. Голландский полузащитник выиграл с «Зенитом» чемпионат России и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В составе «Рейнджерс» он дважды стал чемпионом Шотландии и обладателем Кубка страны, три раза выиграл Кубок лиги. На родине он также выступал за «АЗ» и «Фортуну».

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