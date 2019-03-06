Васин вернулся в общую группу спустя год после травмы

Защитник ЦСКА Виктор Васин вернулся в общую группу, сообщает официальный сайт клуба. Он больше года восстанавливался после травмы передней крестообразной связки в течение года.
Васин получил рецидив травмы в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0) 21 февраля 2018 года. Из-за повреждения он пропустил остаток прошлого сезона, чемпионат мира-2018 и первую половину нынешнего чемпионата.
⚡ Возвращение года 😎 Виктор Васин – в общей группе! https://t.co/VzoKUqmf43 pic.twitter.com/Mp9mYzeRbE– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 марта 2019 г.
Ближайший матч ЦСКА проведет 9 марта дома против "Рубина" в рамках 19-го тура чемпионата России.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-vasin-vernulsya-v-obshchuyu-gruppu/
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