Васин вернулся в общую группу спустя год после травмы

Защитник ЦСКА Виктор Васин вернулся в общую группу, сообщает официальный сайт клуба. Он больше года восстанавливался после травмы передней крестообразной связки в течение года.

Васин получил рецидив травмы в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0) 21 февраля 2018 года. Из-за повреждения он пропустил остаток прошлого сезона, чемпионат мира-2018 и первую половину нынешнего чемпионата.

Ближайший матч ЦСКА проведет 9 марта дома против "Рубина" в рамках 19-го тура чемпионата России.