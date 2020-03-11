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Василий Столыпин: «Все зарплаты в «Оренбурге» в рублях, так что мы не заморачиваемся»

13:04
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Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что ситуация с изменением валютного курса не беспокоит руководство клуба.

— На нас эта ситуации никак не отразится. Все зарплаты в «Оренбурге» в рублях, — отметил Столыпин.

— А будет ли изменен подход к планированию сборов? Может, откажитесь от зарубежных?

— Пока рано говорить. До лета далеко, сейчас мы никуда не едем. А потом коронавирус закончится, и все будет хорошо. Так что мы не заморачиваемся. Сейчас нам надо играть и побеждать. Работа на потоке. Сейчас думаем о чемпионате, а о трансферах и всем остальном будем говорить потом. (Дмитрий Зимин)

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