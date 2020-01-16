Василий Кикнадзе: «Трансферы напоминают фехтование с постоянными выпадами и уколами»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью «Известиям» рассказал, с какими трудностями столкнулся за год работы.

— С какими трудностями вы столкнулись за год работы во главе «Локомотива»?

— Разноплановость видов деятельности, серые схемы, большее, чем я ожидал, влияние болельщиков на принимаемые решения в клубе, а также специфика выступления команды на европейском уровне.

— Когда вы говорите о серых схемах, имеете в виду трансферы?

— Конечно. Это, наверное, самая тяжелая часть работы, потому что напоминает фехтование с постоянными выпадами и уколами.