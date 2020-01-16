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Василий Кикнадзе: «Трансферы напоминают фехтование с постоянными выпадами и уколами»

03:18
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью «Известиям» рассказал, с какими трудностями столкнулся за год работы.

— С какими трудностями вы столкнулись за год работы во главе «Локомотива»?

— Разноплановость видов деятельности, серые схемы, большее, чем я ожидал, влияние болельщиков на принимаемые решения в клубе, а также специфика выступления команды на европейском уровне.

— Когда вы говорите о серых схемах, имеете в виду трансферы?

— Конечно. Это, наверное, самая тяжелая часть работы, потому что напоминает фехтование с постоянными выпадами и уколами.

Дополнительная информация

https://iz.ru/964382/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/bolelshchiki-loko-vliiatelnee-chem-ia-ozhidal

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