Василий Кикнадзе: «Трансферная кампания «Локо»? Отлично!»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после заседания клубов РПЛ по вопросам судейства прокомментировал «СЭ» итоги обсуждения и летней трансферной кампании клуба.

— Все прошло позитивно, — сказал Кикнадзе. — Отлично даже.

— Что сказали представители РПЛ?

— Что все будет хорошо.

— С судейством?

— Да со всем.

— Как оцените трансферную кампанию «Локомотива»?

— Отлично!

По итогам летнего трансферного окна «Локомотив» подписал четырех футболистов: Дмитрия Живоглядова, Мурило, Луку Джорджевича и Жоау Мариу, а также выкупил права на Гжегожа Крыховяка. (Ярослав Сусов)

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