Василий Кикнадзе: «Трансферная кампания «Локо»? Отлично!»
16:18
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после заседания клубов РПЛ по вопросам судейства прокомментировал «СЭ» итоги обсуждения и летней трансферной кампании клуба.
— Все прошло позитивно, — сказал Кикнадзе. — Отлично даже.
— Что сказали представители РПЛ?
— Что все будет хорошо.
— С судейством?
— Да со всем.
— Как оцените трансферную кампанию «Локомотива»?
— Отлично!
По итогам летнего трансферного окна «Локомотив» подписал четырех футболистов: Дмитрия Живоглядова, Мурило, Луку Джорджевича и Жоау Мариу, а также выкупил права на Гжегожа Крыховяка. (Ярослав Сусов)
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