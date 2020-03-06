Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о планах по реконструкции домашнего стадиона клуба. Также он отметил, что временно домашней ареной могут стать «Лужники».

— Ориентировочные сроки реконструкции стадионе еще не определены? Мещеряков говорил, что в апреле — мае вы получите макеты и будет голосование.

— В этом году речь идет о том, чтобы сделать Баковку и Перово. Финансирование уже выделено. Надеемся, что много хорошего появится и в центре подготовки нашей основной команды, и в филиале академии в Перово.

А что касается Черкизова, идет работа над реконструкцией стадиона и изменением дизайна всей территории. Мы хотели бы иметь здесь более организованное пространство. В среду как раз была встреча с архитекторами и проектировщиками. Ожидаем, что эскизные варианты появятся к апрелю. Будет обсуждение и у нас, и в РЖД, и с болельщиками. Надеемся, что будет выбран вариант, который в мае запустится в проектирование. Оно займет от восьми до двенадцати месяцев.

Судя по всему, стадион нам придется закрывать. Были разные варианты. Проектировщики говорили, что, возможно, удастся сохранить возможность проведения матчей при реконструкции. По аналогичной схеме, кстати, идет «Реал». Правда, у него реконструкция сейчас в большей степени коммерческих помещений.

И «Барселона», по моей информации, планирует реконструкцию, не останавливая матчи чемпионата Испании. А нам, похоже, придется думать о том, куда переехать на это время.

— Есть варианты?

— Нам удобнее всего «Лужники».

— Но это самый дорогой стадион Москвы.

— Пока единственная арена, на которой не играют клубные команды — это «Лужники». Посмотрим. (Елена Григорьевская)

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