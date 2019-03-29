Василий Кикнадзе: "Семин после ухода с поста главного тренера останется в "Локомотиве"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал будущее в команде главного тренера Юрия Семина. В мае прошлого года Семин, которому этой весной исполнится 72 года, продлил контракт с клубом по схеме "1+1".

– Есть ли какое-то решение по Семину, будет ли он главным тренером команды в следующем сезоне? – вопрос Кикнадзе.

– У него контракт подписан по схеме "1+1". У нас чемпионат еще не завершен.

– Что должно произойти, чтобы его контракт был автоматически продлен?

– Насколько я помню, в его контракте не было пункта об автоматическом продлении. Пока вопрос о позиции главного тренера точно не находится в списке приоритетных.

– Есть ли правда в том, что если "Локомотив" не попадет в топ-2, то Семин покинет команду?

– Думаю, нет. Тут же еще надо у Юрия Павловича спрашивать, будет ли у него желание быть главным.

Когда-нибудь уход Семина с поста главного тренера точно произойдет. Но я точно знаю, что он не покинет клуб. Он может уйти в совет директоров, может стать почетным президентом. Это разговор дальнейшего обсуждения с Юрием Павловичем. И сейчас я не вижу предпосылок для обсуждения этой темы.

Под руководством Семина "Локомотив" трижды выигрывал чемпионат России (2002, 2004, 2018). (Илья Андреев, Илья Егоров)