Василий Кикнадзе: «Игроки, на которых мы можем заработать, составляют костяк команды»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью «Известиям» отметил, что в это трансферное окно не получилось заработать на продажах игроков из-за того, что впереди у команды Лига чемпионов.

— Вы говорили, что одна из основных задач клуба — зарабатывать на продажах. В это окно это сделать получилось?

— Не получилось. Ну что значит не получилось, просто сегодня игроки, на которых мы можем заработать, составляют костяк команды. Это с точки зрения бизнеса угрожает нашим возможным успехам в Лиге чемпионов. Поэтому было принято решение, что мы крайне осторожно относимся к продажам в нынешнее трасферное окно. Посмотрим, что будет зимой, как сыграем в Лиге чемпионов.

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