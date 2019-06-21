Василий Кикнадзе: "Динамика продаж абонементов лучше, чем в прошлом году"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что не готов комментировать недовольство болельщиков ростом цен на абонементы.

– Не понимаю, что значит "болельщики не очень довольны". Динамика продаж абонементов не соответствует этому заявлению – она лучше, чем в прошлом году. А то, что есть в сети – нам нужно подумать и разъяснить формирование цен на абонементы, в ближайшее время мы это сделаем, – цитирует ТАСС Кикнадзе.

Стоимость самого дешевого абонемента на все домашние матчи "Локомотива", включая матчи группогового турнира Лиги чемпионов, составляет 7 тысяч рублей. Речь идет о верхнем ярусе южной трибуны.