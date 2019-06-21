16:40 | Футбол — РПЛ

Василий Кикнадзе: "Динамика продаж абонементов лучше, чем в прошлом году"

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Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что не готов комментировать недовольство болельщиков ростом цен на абонементы.

Не понимаю, что значит "болельщики не очень довольны". Динамика продаж абонементов не соответствует этому заявлению – она лучше, чем в прошлом году. А то, что есть в сети – нам нужно подумать и разъяснить формирование цен на абонементы, в ближайшее время мы это сделаем, – цитирует ТАСС Кикнадзе.

Стоимость самого дешевого абонемента на все домашние матчи "Локомотива", включая матчи группогового турнира Лиги чемпионов, составляет 7 тысяч рублей. Речь идет о верхнем ярусе южной трибуны.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6577686

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