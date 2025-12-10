Талалаев ответил на критику «Балтики»: «Попробуйте сделать так, чтоб у вас команды играли похоже»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на критику футбола его команды.

— Сейчас часто смотрю аналитику тренеров, которые работали и достигали результатов. Слышу от них, что «Балтика» играет просто и в достаточно примитивный футбол. Хочу призвать вас: попробуйте сделать так, чтобы у вас команды играли похоже, — цитирует Талалаева matchtv.ru.

«Балтика» ушла на зимнюю паузу на пятом месте в РПЛ. Калининградцы набрали 35 очков в 18 турах.

Накануне «Балтика» опубликовала даты зимних сборов команды в турецком Белеке.