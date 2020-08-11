Полузащитник Денис Глушаков высказал свое мнение о системе видеопомощи арбитрам (ВАР). По его мнению, это только портит футбол.

— ВАР — это какой-то ущерб России и вообще футбола. Затяжки времени, скандалы. Все как хотят, так и судят, у всех свое мнение, — сказал Глушаков в эфире канала «Матч Премьер».

В матче первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака». Второй 11-метровый возмутил футбольную общественность. Подробнее об ошибках судьи можно прочитать здесь.

Позднее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально прокомментировал судейство после матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (0:2). В перерыве встречи арбитр Сергей Иванов удалил спецалиста, у которого были вопросы по поводу неназначенного 11-метрового удара в ворота железнодорожников.