Руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин предоставил запись переговоров главного арбитра матча 1-го тура Тинькофф — РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василия Казарцева с видеоассистентами в ключевом моменте на 88-й минуте, когда в ворота красно-белых был назначен второй за игру пенальти. Ее запустили в прямом эфире «Матч ТВ».

Сочинец Анатолий Немченко после удара столкнулся с защитником москвичей Самюэлем Жиго — и Казарцев показал на точку.

В качестве ВАР работал Алексей Еськов — именно он должен был принять решение, ставить или нет под сомнение выбор судьи.

В ходе момента АВАР Тихон Калугин прокомментировал спасение вратаря Александра Максименко, а также спросил, будет ли удар от ворот или угловой.

Еськов: «Ноги внизу, об них он ударил».

Казарцев: «Удар по воротам, Жиго — сбивает».

Калугин: «Пенальти назначил. Судья назначил пенальти».

Казарцев: «Проверим! Проверим!»

Еськов: «Я не могу это не отменить».

Фрагмент переговоров судей на 88-й минуте.

Казарцев: «Проверим! Проверим!»

Еськов: «Ох, ***»

Казарцев: «Он бьет мяч, Жиго — сбивает. Проверим! Проверим!»

Еськов: «Получается — да, *** делать».

Фрагмент переговоров судей на 88-й минуте.

Калугин: «Если ты принял решение... С другого ракурса посмотрим».

Еськов (оператору повторов): «Дай из-за ворот... Да я вижу уже, у меня сразу екнуло... Из-за ворот дай... Ну он подбил ногу...»

Фрагмент переговоров судей на 88-й минуте.

Еськов (Казарцеву): «Василий!»

Казарцев: «Я!»

Еськов: «Подтверждаю решение, продолжай игру».

Казарцев: «Спасибо, давай!»

Еськов: «Проверка завершена».

Фрагмент переговоров судей на 88-й минуте.

После матча глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил «СЭ», что Казарцев допустил ошибку, назначив 11-метровый удар в этом эпизоде. И также объяснил, почему Еськов ее не исправил.