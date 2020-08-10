«Получается — да, ***» Как ВАР Еськов подтвердил решение Казарцева по скандальному пенальти в ворота «Спартака»
Руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин предоставил запись переговоров главного арбитра матча 1-го тура Тинькофф — РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василия Казарцева с видеоассистентами в ключевом моменте на 88-й минуте, когда в ворота красно-белых был назначен второй за игру пенальти. Ее запустили в прямом эфире «Матч ТВ».
Сочинец Анатолий Немченко после удара столкнулся с защитником москвичей Самюэлем Жиго — и Казарцев показал на точку.
В качестве ВАР работал Алексей Еськов — именно он должен был принять решение, ставить или нет под сомнение выбор судьи.
В ходе момента АВАР Тихон Калугин прокомментировал спасение вратаря Александра Максименко, а также спросил, будет ли удар от ворот или угловой.
Еськов: «Ноги внизу, об них он ударил».
Казарцев: «Удар по воротам, Жиго — сбивает».
Калугин: «Пенальти назначил. Судья назначил пенальти».
Казарцев: «Проверим! Проверим!»
Еськов: «Я не могу это не отменить».
Казарцев: «Проверим! Проверим!»
Еськов: «Ох, ***»
Казарцев: «Он бьет мяч, Жиго — сбивает. Проверим! Проверим!»
Еськов: «Получается — да, *** делать».
Калугин: «Если ты принял решение... С другого ракурса посмотрим».
Еськов (оператору повторов): «Дай из-за ворот... Да я вижу уже, у меня сразу екнуло... Из-за ворот дай... Ну он подбил ногу...»
Еськов (Казарцеву): «Василий!»
Казарцев: «Я!»
Еськов: «Подтверждаю решение, продолжай игру».
Казарцев: «Спасибо, давай!»
Еськов: «Проверка завершена».
После матча глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил «СЭ», что Казарцев допустил ошибку, назначив 11-метровый удар в этом эпизоде. И также объяснил, почему Еськов ее не исправил.