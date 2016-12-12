Валерий Петраков: "В четверг или пятницу будут озвучены решения по будущему "Томи"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков сообщил о том, что на этой неделе состоится встреча руководства клуба, на которой определится будущее команды. Напомним, работники томского клуба с начала сезона не получают зарплату.

- Пока конкретной информации нет, - цитирует ТАСС Петракова. - В четверг или пятницу будет встреча наших руководителей, на которой должны быть озвучены решения по будущему клуба. Еще могут быть какие-то изменения, а выплаты, как и озвучивалось, должны быть после 16 января.

Разговаривал я и с легионерами, и с российскими игроками. Если до конца сезона будет стабильное финансирование, а не урывками, то есть вариант, что останутся. Но если у них будут хорошие варианты - у того же Дроппы, Бикфалви - думаю, они ждать не будут и, скорее всего, покинут клуб.