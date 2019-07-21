Валерий Непомнящий: "Без Бекао пока тяжело"

Известный отечественный специалист, бывший советник ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" отметил, что красно-синим пока тяжело без защитника Бекао. Бразилец выступал за московский клуб на правах аренды, а этим летом перешел в "Удинезе".

– Васину здорово досталось от специалистов и болельщиков после встречи с "Крыльями". Как вам его игра против "Оренбурга"?

– Да, его здорово критиковали. Если у Акинфеева привычка спасать команду, то у Васина другая особенность. Если он ошибается, то это как сапер на войне. Каждая ошибка роковая… Сегодня судьба его выручила. Рад, что тренер продолжил ему доверять, и Виктор не подвел. Был надежен.

– И все-таки без Бекао пока тяжеловато?

– Да. Это серьезная потеря. Ведь я не помню, чтобы Бекао кому-то проиграл единоборство. Вообще такого не помню! Да, были позиционные огрехи, но индивидуально бразилец никому не уступал. Без него действительно сложно. (Виталий Айрапетов)

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