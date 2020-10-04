Валерий Карпин: «У Еременко несчастье в семье»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» в матче 10-го тура российской премьер-лиги (2:4).

— Довольны игрой своей команды?

— Самоотдачей доволен, недоволен игрой на «стандартах». Два мяча после них пропустили. В целом, игра до удаления была равная.

— Прошла треть чемпионата. Есть положительные моменты?

— Если был бы удачный результат, были бы в пятерке. При этом не все игроки основы были в строю. Еременко, Мамаев. Команда показывает, что может бороться и находиться вверху.

— Когда Еременко вернется?

— К следующему матчу. У него в семье случилось несчастье, поэтому его не было на игре.

— Будут ли новички у «Ростова»?

— Возможно. Мы не говорим о наших трансферных планах. (Гоша Чернов)