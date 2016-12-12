02:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Смолову надо ехать в Европу, а не переходить в "Спартак"

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "Известиям" выразил мнение, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову нужно уезжать в Европу. Форвард "Краснодара" – лучший бомбардир прошлого сезона РФПЛ, также он с 10 мячами лидирует в списке бомбардиров нынешнего сезона премьер-лиги.

– Федору Смолову стоит переходить в "Спартак"?

– Есть несколько важных факторов, которые могут повлиять на этот переход. Если смотреть на это со стороны футбола как такового – конечно, Смолову надо ехать в Европу, а не в "Спартак". Другое дело, дадут ли ему там такую зарплату, как в России? Не думаю...

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/650367

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КОММЕНТАРИИ (7)
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анти-шпрота

Пока у нас рулит Каррера Спартак - вариант не хуже приличной европейской команды (Барселону или Баварию не берем). Вопрос - как долго будет продолжаться эта славная "эпоха Карреры". Такие рулевые не чаще одного раза в 15 лет появляются... Так что Федору нужно самому принимать решение. Ну и удачи - и Каррере, и Смолову!

11:37

S.U.B.A.

Карпуша в своём репертуаре!Опять ахинею несёт!

10:51

URS123

Только не в Спартак. Его место в Д. М. или в Газпроме (КоСмоДзю).

09:39

URS123

Только не в Спартак, его место в Д. М. или в Газпроме (КоСмоДзю).

09:34

YurovTheBest

так уже вроде дортмунд подписал

05:31

Yevgeniy.GM

Масква Федьку спортит)

03:54

des007

ну как у Смолова может в Европе получится? За счет чего? Ему конечно надо оставаться в России, только там его статус и зарплата могут жить.

02:50

баламошка

Пусть в Европу едет. Получится-похвалим, не получится-радостно обкакаем)

02:25

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