Валерий Карпин: "Полоз тренируется с нами"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз тренируется вместе с дончанами.
– В каком статусе сейчас Полоз?
– Полоз тренируется с нами.
– Он игрок "Ростова"?
– Он тренируется с нами.
– Клубам удобно, что турнир проводится в Австрии?
– 11 из 16 команд проводят сборы в Австрии. Как думаете, это удобно?
– Но могли бы в другой стране?
– В какой? В Словакии есть такого уровня поля и отели? (Гоша Чернов)
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