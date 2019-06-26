Валерий Карпин: "Полоз тренируется с нами"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз тренируется вместе с дончанами.

– В каком статусе сейчас Полоз?

– Полоз тренируется с нами.

– Он игрок "Ростова"?

– Он тренируется с нами.

– Клубам удобно, что турнир проводится в Австрии?

– 11 из 16 команд проводят сборы в Австрии. Как думаете, это удобно?

– Но могли бы в другой стране?

– В какой? В Словакии есть такого уровня поля и отели? (Гоша Чернов)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр