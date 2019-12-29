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Валерий Карпин: «На турнире в Катаре соперники всегда интересные»

11:55
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, чего он ожидает от турнира в Катаре, который состоится в феврале 2020 года.

— Ожидания примерно такие же, какими были в прошлом году. Нужно сыграть с сильными соперниками, проверить готовность футболистов и, естественно, набрать форму. Так что, ничего нового.

— Насколько важен такой турнир с довольно сильными соперниками для подготовки к продолжению сезона?

— Мне, как и любому тренеру, хотелось бы играть с сильными командами. На Кубке Париматч Премьер соперники всегда интересные. Хочется посмотреть на наших футболистов в условиях такой борьбы. Любые спарринги, а уж тем более в таком формате, нужны и интересны для подготовки ко второй части сезона, — цитирует Карпина официальный сайт клуба.

Турнир пройдет с 1 по 9 февраля. Кроме «Ростова», в нем сыграют «Спартак», «Локомотив» и «Партизан».

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13168

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