Валерий Карпин: "Есть желание побороться за еврокубки. Задачу такую не ставлю"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча с ЦСКА (2:1) на Кубке Париматч Премьер рассказал о том, на какой результат он надеется в следующем сезоне.

- Какая задача стоит перед командой?

- Побороться за каждое очко. Это понятно. Дай бог, будет возможность побороться за еврокубки. Но это наше желание. Задачу перед ребятами такую не ставлю. Желание есть у нас, у них, у всех.

- Кадровый ресурс достаточный для этого?

- Можно и без ресурсов. "Реал Сосьедад" второе место занял без всяких ресурсов.

- Задача не ставится, потому что команда обновленная?

- Сейчас команда не обновленная. Она была зимой обновленная. Остались все те, кто должен был остаться. Добавились Козлов, Саплинов, Чистяков. Три новых лица. А зимой по семь-восемь человек в составе новых было.

- Остались Попов и Еременко. Есть от этого удовлетворение?

- Удовлетворение есть от того, что все остались, кого мы хотели оставить. От этого есть удовлетворение.

- Еременко в порядке? Все разговоры о том, что он уже не тот - бред?

- Вы же видели сами все в весенней части.(Гоша Чернов)

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