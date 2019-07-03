Валерий Карпин: "Есть желание побороться за еврокубки. Задачу такую не ставлю"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча с ЦСКА (2:1) на Кубке Париматч Премьер рассказал о том, на какой результат он надеется в следующем сезоне.
- Какая задача стоит перед командой?
- Побороться за каждое очко. Это понятно. Дай бог, будет возможность побороться за еврокубки. Но это наше желание. Задачу перед ребятами такую не ставлю. Желание есть у нас, у них, у всех.
- Кадровый ресурс достаточный для этого?
- Можно и без ресурсов. "Реал Сосьедад" второе место занял без всяких ресурсов.
- Задача не ставится, потому что команда обновленная?
- Сейчас команда не обновленная. Она была зимой обновленная. Остались все те, кто должен был остаться. Добавились Козлов, Саплинов, Чистяков. Три новых лица. А зимой по семь-восемь человек в составе новых было.
- Остались Попов и Еременко. Есть от этого удовлетворение?
- Удовлетворение есть от того, что все остались, кого мы хотели оставить. От этого есть удовлетворение.
- Еременко в порядке? Все разговоры о том, что он уже не тот - бред?
- Вы же видели сами все в весенней части.(Гоша Чернов)
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https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019/