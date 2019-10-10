Интервью знаменитого отечественного тренера, сейчас депутата Госдумы РФ Валерия Газзаева — об успехах «Ростова», «Локомотива» и «Зенита», проблемах «Динамо», селекции и новом тренере «Спартака» и составе сборной.

— Как относитесь к решению «Спартака» пригласить на пост главного тренера не российского специалиста, а молодого немца? Его назначение сорвется, только если сам Доменико Тедеско откажется.

— Отношусь отрицательно. Есть несколько не менее перспективных молодых российских тренеров. Парфенов, Евсеев. Не говоря уже о Карпине. Это те специалисты, которые знают традиции и историю «Спартака», понимают реалии российского чемпионата. Мне кажется, приглашение кого-то из таких специалистов было бы оправданным. Тем более, все они показывают результат с более скромными клубами. Почему не дать им шанс? А Тедеско — очередной эксперимент, который может закончиться, как всегда, неудачно.

Можно понять, когда, к примеру, «Зенит» приглашал Спаллетти, Адвоката, Виллаш-Боаша, Манчини — авторитетных европейских тренеров с большим опытом и достижениями. А Тедеско провел в бундеслиге полтора сезона... (Дмитрий Симонов)

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