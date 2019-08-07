Валерий Газзаев - о победе ЦСКА в Кубке УЕФА-2005

Сегодня легендарному российскому тренеру и футболисту Валерию Георгиевичу Газзаеву исполняется 65 лет. В преддверии круглой даты мы сделали с обладателем Кубка УЕФА и четырехкратным чемпионом России большое интервью – про детство, карьеру игрока, тренерские достижения и жизненные принципы.

​– Финал Кубка УЕФА. Самые психологически сложные дни были непосредственно перед игрой?

– Я говорил игрокам на собраниях: "Не каждому футболисту дано играть в финале еврокубка. Это великое достижение в карьере". За неделю до игры мы приехали в Португалию, поселившись недалеко от Лиссабона, и усиленно готовились. Считаю, правильно сделали: весь город был окрашен в зеленые цвета, а за городом было тихо, спокойно. Телевидение нагнетало – хорошо, что большинство игроков не понимали по-португальски.

Все футболисты подошли к финалу в оптимальном состоянии – психологическом и функциональном. По сути, уже ничего не натренируешь за оставшиеся дни. Важно поработать над психологией. Я чувствовал нарастающее напряжение – это понятно, ведь раньше такие матчи смотрели только по телевизору, это огромный праздник, и ты вдруг стал его участником, а не зрителем. За два дня до игры повез всех в хороший кабак с национальным колоритом, налил каждому по бокальчику красного вина, чтобы разрядить обстановку и раскрепостить. Настроение сразу поменялось.

На стадионе мы поначалу оторопели: 50 тысяч португальцев – и всего три тысячи наших болельщиков. Но россияне поддерживали команду лучше!

Первый тайм получился непростым. В перерыве надо было успокоить игроков. Мы сделали ряд тактических и индивидуальных перестроений, потому что проигрывали центральную зону. А перед выходом из раздевалки я сказал: "У вас есть тайм, чтобы переломить ход игры. Они сейчас постараются играть активно, чтобы закрепить преимущество – а нам важно забить гол, тогда все поменяется. Впереди 45 минут: после них вы или станете героями, или всю жизнь будете вспоминать, как играли в финале – и ничего не добились". Когда голы забили Алексей Березуцкий, а потом Юрий Жирков, мы перехватили инициативу, в игру активно вошел Красич. Дальше – штанга, Игорь совершил спасение. Везет тому, кто везет! Акинфеев быстро ввел мяч, Карвалью отдал великолепную передачу, Вагнер обвел вратаря и забивает в пустые ворота...

И в этот момент на меня нахлынул страх. Я осознал: к этому стремятся и об этом мечтают все игроки и тренеры мира – и вот пришел наш черед!

Спорт, да и вся жизнь устроены так: всегда помнят только победителя. Тех, кто проиграл в финале, сразу забывают. Есть только одно место – первое. Все остальные места – одинаковые. Этот принцип я преследовал всегда, во всех командах.

Именно поэтому моей главной задачей было сделать так, чтобы люди побеждали. Я объяснял игрокам: вы – такие же люди и спортсмены, как остальные, вас родила такая же мать, вы тренируетесь и соблюдаете режим. Почему кто-то должен выигрывать трофеи – а вы нет? Вы тоже можете! Разве самое важное для вас – заработать деньги? Конечно, нет! Уверен, ни один игрок сейчас не вспомнит, сколько премиальных он получил за чемпионство, за победу в Кубке УЕФА или за выигрыш у "Спартака". Зато каждый помнит – я выиграл золото, я выиграл Кубок УЕФА, я обыграл "Спартак". Люди должны стремиться к победам и трофеям. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Газзаева