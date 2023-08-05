Защитник ЦСКА Дивеев рассказал о самочувствии после травмы

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о состоянии здоровья после травмы.

— Как чувствую себя? Хорошо. Видите, бегаю (идет на костылях, — прим. «СЭ»).

26 июля 23-летний россиянин перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев во всех турнирах.