Валерий Царукян: «Роллтон»? Могу приготовить себе что угодно»

22-летний полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян ответил на вопрос о своих пищевых пристрастиях.

— У вас нет женщины, которая после игры накроет стол?

— Нет. Живу один.

— То есть, скорее всего, это будет «Роллтон»?

— Нет, какой «Роллтон»? Я все что угодно могу приготовить.

— Откуда такие скиллы?

— YouTube, желание, — приводит слова Царукяна «РБ Спорт».

Царукян выступает за нижегородскую команду с января нынешнего года. Контракт хавбека с «Пари НН» рассчитан до лета 2027 года.