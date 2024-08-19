Валерий Царукян: «Всегда бывают победы и поражения, «Краснодару» проиграли»

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян оценил старт сезона для своей команды.

«Всегда бывают победы и поражения. Сезон начали не очень, оступились, но затем выиграли два раза подряд. В матче против «Краснодара» снова проиграли. Без этого никуда», — приводит слова Царукяна «РБ Спорт».

После пяти туров РПЛ «Пари НН» располагается на восьмом месте в таблице, набрав шесть очков. В следующем матче команда Саши Илича сыграет на выезде с «Крыльями Советов» 25 августа.