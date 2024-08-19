«Локомотив» при Галактионове набрал в РПЛ на 1 очко меньше «Зенита»

«Локомотив» уступает только «Зениту» по количеству набранных очков в РПЛ после назначения Михаила Галактионова. Данные привел портал статистики Opta.

Галактионов возглавил железнодорожников в ноябре 2022 года. С тех пор «Локомотив» набрал 97 очков. У «Зенита» — 98 очков. Далее расположились «Краснодар» (88), «Динамо» (84) и ЦСКА (84).

По забитым голам «Локомотив» лидирует — 98.