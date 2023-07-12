Дьяков о возможном уходе Захаряна из «Динамо»: «Фейеноорд» не «Челси», звучит правдоподобно"
Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах между «Фейеноордом» и бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.
По информации «СЭ», нидерландский клуб начал переговоры с московской командой по поводу возможной покупке 20-летнего россиянина.
«Может ли Захарян уехать в Нидерланды? А почему нет? «Фейеноорд» не «Челси», звучит правдоподобно. Если возможность на самом деле есть, то хорошо. Почему бы не воспользоваться таким шансом?» — сказал Дьяков «СЭ».
Также Дьяков ответил на вопрос о том, насколько перспективным для Захаряна является вариант с продолжением карьеры в «Фейеноорде».
«Чемпионат Нидерландов смотрибельный и находится на виду у европейских клубов. Часто оттуда футболисты уезжают в более сильные чемпионаты. Если рассматривать «Фейеноорд» в качестве «переправы», дальнейшие перспективы у Захаряна, конечно, выше», — добавил Дьяков.
В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом 2022 года 20-летний россиянин был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.
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Динамо – Краснодар
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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