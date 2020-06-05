Вагнер Лав покинул «Коринтианс» и может в четвертый раз присоединиться к ЦСКА

«Коринтианс» объявил о расторжении контракта с нападающим Вагнером Лав. Соглашение с 35-летним нападающим было заключено до конца года, но было прервано по согласию сторон из-за намерения бразильца сменить клуб.

По версии бразильских СМИ, Вагнер Лав может вернуться в Россию, а конкретно — в третий раз перейти в ЦСКА. Форвард защищал цвета армейцев с 2004 по 2009 год, после чего выступал в аренде в «Палмейрасе» и «Фламенго», затем вернулся в ЦСКА, где играл до 2012 года. После этого он подписал контракт с «Фламенго», а первую половину 2013 года снова провел в ЦСКА, после чего уехал в Китай.

Всего в ЦСКА Вагнер Лав провел 259 матчей и забил 124 мяча, выиграв три чемпионата, шесть Кубков и четыре Суперкубка России, а также Кубок УЕФА.

Примечательно, что по версии журналистов, Вагнера Лав может заменить в «Коринтиансе» другой экс-форвард ЦСКА Жо, который сейчас выступает за японский «Нагоя Грампус».