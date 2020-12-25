Защитник ЦСКА Вадим Карпов в интервью «СЭ» прокомментировал неудачное выступление армейцев в Лиге Европы.

— Одно из основных направлений критики в адрес Гончаренко — провал в Лиге Европы. Как так получилось?

— Если смотреть по матчам, то в некоторых из них у нас было превосходство над соперником, но подвела реализация. Плюс в Европе скорости совсем отличаются от РПЛ, мы там не успеваем. И свою роль сыграл календарь, матчи были через каждые три-четыре дня, постоянные перелеты, мало времени на восстановление.

— Существует мнение, что ЛЕ для вас — второстепенный турнир.

— Для нас было одинаково важно выступить хорошо и в чемпионате, и в ЛЕ. В РПЛ у нас пока получается, а в Европе результаты нас не устроили, конечно.

— Вы сказали про разницу скоростей в еврокубках и РПЛ. Неужели так сильно уступаем в классе?

— Если даже посмотреть на гостевую игру «Зенита» с «Лацио», видно, что там играют совсем другие футболисты. Европейцы вообще чуть-чуть иначе устроены, в этом все дело.

— Но еще недавно у нас стабильно было несколько представителей в плей-офф, а сейчас за два года в весеннюю часть вышел только «Краснодар».

— Если честно, даже не знаю, в чем проблема.

ЦСКА занял последнее, четвертое место в своей группе Лиги Европы, набрав 3 очка. Армейцы трижды сыграли вничью и потерпели три поражения в шести матчах.

(Сергей Федоров)

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