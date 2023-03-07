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Евсеев объяснил, почему в российском футболе не должно быть проблем с мотивацией даже в отсутствие еврокубков

Алина Савинова
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался о проблеме мотивации российских футболистов в отсутствие еврокубков.

— Идет дискуссия о мотивации играть в РПЛ без еврокубков. За что тогда играют в ФНЛ?

— А в КХЛ за что играют? Там нет еврокубков. Как это — за что играют в российском футболе? У команд в каждой лиге есть определенные задачи — турнирные или по развитию игроков, — приводит «РБ Спорт» слова Евсеева.

— У вас есть проблемы с мотивацией игроков?

— Вообще нет. Как у футболистов может быть проблема с мотивацией. Я не знаю, как можно выходить играть без мотивации.

— Как быть с еврокубками?

— Сколько у нас команд в еврокубках играет? Сначала четыре было, потом стало шесть, потом опять стало четыре. Остальные что делают?

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evseev-ob-yasnil-pochemu-v-rossijskom-futbole-ne-dolzhno-by-t-problem-s-motivatsiej-dazhe-bez-evrokubkov/
Вадим Евсеев
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«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
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Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

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