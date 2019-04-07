Вадим Евсеев: "Отдельного плана на Еременко не было"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал победу над "Ростовом" в матче 22-го тура РПЛ (1:0). По словам специалиста, команда не готовилась отдельно к плеймейкеру соперников Роману Еременко.

- От организации матча отталкивались. Понятно, что тяжело чего-то сверхъестественного требовать. Главное для нас - результат. Мы его добились. "Ростов" оказывал давление, но мы готовились к ним. У них не было свежести, потому что они играли на Кубок. В принципе, все выполнили задачи на игру.

- Самый активный игрок у "Ростова" - Роман Еременко. У вас был какой-то план на него?

- Не знаю, какой план. Если человек два года не играл, он хочет себя показать. План у нас не по каждому игроку, у нас был состав, который должен был страховать соперников в определенных зонах.