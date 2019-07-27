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Вадим Евсеев: "Если пропускать по три мяча, то надо и забивать по три-четыре"

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Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в преддверии матча 3-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что перед встречей уфимцы поработали над обороной.

- Пропускали много мячей, поэтому и не смогли набрать очки. Если пропускать по три мяча, то надо и забивать по три-четыре, – сказал Евсеев в эфире телеканала "Матч Премьер". - Перед этим матчем поработали над обороной, чтобы играть более компактно. Ведь в прошлом туре не сказать, что "Краснодар" создавал моменты хоть и забил 3 мяча, но они не вытекали из логики игры. 

Возвращение Беленова? Мы же не могли никак повлиять на его дисквалификацию, Чернов в целом справился, фатальных ошибок не было.

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