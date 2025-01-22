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Сегодня, 12:49

В «Зените» сообщили о переговорах с «Аль-Саддом» по Клаудиньо

Константин Белов
Корреспондент
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Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе полузащитника Клаудиньо в катарский клуб «Аль-Садд».

Ранее об этом сообщил журналист Жорже Никола.

— Появилась информация, что Клаудиньо переходит в «Аль-Садда». Это действительно так?

— Идут переговоры. Не бегите вперед паровоза, — сказал Медведев «СЭ».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. С того момента он провел за команду 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 17 миллионов евро.

Клаудиньо
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
 - : -
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