Спиридонов — о Бакаеве: «Такие игроки в «Зените» присаживаются на скамейку»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Почему это предательство? «Спартак» не захотел пойти на условия Бакаева, а Зелимхан выбрал клуб, который предложил ему эти условия. Все упирается в деньги. Тут можно понять Бакаева, но болельщиков мало волнуют чужие деньги. Им больше интересна ситуация, что игрок перешел в клуб агрессор, который никто не любит. Я не сторонник осуждать Бакаева и не вижу смысла. Посмотрим, сможет ли он проявить себя в новом клубе. Как показывает практика, такие игроки в «Зените» присаживаются на скамейку, где отсиживаются пару лет и заканчивают», — сказал Спиридонов «СЭ».

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.