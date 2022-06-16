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Спиридонов — о Бакаеве: «Такие игроки в «Зените» присаживаются на скамейку»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов с корреспондентом «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Почему это предательство? «Спартак» не захотел пойти на условия Бакаева, а Зелимхан выбрал клуб, который предложил ему эти условия. Все упирается в деньги. Тут можно понять Бакаева, но болельщиков мало волнуют чужие деньги. Им больше интересна ситуация, что игрок перешел в клуб агрессор, который никто не любит. Я не сторонник осуждать Бакаева и не вижу смысла. Посмотрим, сможет ли он проявить себя в новом клубе. Как показывает практика, такие игроки в «Зените» присаживаются на скамейку, где отсиживаются пару лет и заканчивают», — сказал Спиридонов «СЭ».

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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